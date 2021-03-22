В казанском зоопарке «Река Замбези» меняется график работы

Казанский зоопарк «Река Замбези» с 1 апреля начнет работать по-новому графику. Об этом сообщается в аккаунте зооботсада в Instagram.

Новая территория «Река Замбези. Африка» будет доступна для посетителей с 8:30 до 18:00. Касса и контролеры кассы работают с 8:30 до 17:00.

Цены и льготные категории остались без изменений. Стоимость взрослого билета равна 300 рублям, цена детского билета — 150 рублей.

Сейчас зоопарк работает с 8:30 до 17:00, касса закрывается в 16:30.

Не так давно в казанском зооботсаду после зимней спячки проснулся медведь Фома. Он хорошо себя чувствует и питается растительной пищей. Сейчас зверь много времени проводит на улице. Медведица Маша пока продолжает спать.

