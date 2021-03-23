«Татинвестгражданпроект» показал интерьеры второго хосписа в Казани

Фото: благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой

Архитекторы ГУП «Татинвестгражданпроект» показали, как будет выглядеть второй казанский хоспис внутри. Эскизы интерьеров опубликованы на странице организации в Instagram.

Второй в столице Татарстана хоспис рассчитан на 60 мест. Он позволит расширить детское и взрослое отделения.

В здании проектировщики учли все плюсы и минусы первого хосписа. Помимо палат, в медучреждении будут конференц-зал, зал прощания, церковь и мечеть. Второй̆ хоспис спроектирован в соответствии со всеми современными требованиями к доступности среды для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделено нормам безопасности.

Напомним, первый детский хоспис Казани появился в 2014 году. Через год на базе «Дома без боли» открылось отделение для взрослых пациентов. Медучреждение может принять 18 детей и столько же взрослых. Территория не позволяет развернуть более масштабный проект.

Основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов ранее рассказывал «Реальному времени», каким будет второй хоспис в столице Татарстана. Подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина