Ледовое шоу с участием Загитовой и Медведевой состоится в Казани 2 апреля

Стал известен график проведения ледового шоу «Чемпионы на льду» в городах России. Даты опубликованы в «Инстаграме» группы Этери Тутберидзе.

В Казани именитых фигуристок Тутберидзе можно будет увидеть 2 апреля в «Татнефть Арене». Билеты на шоу стоят от 1000 до 3000 рублей.

«Мы получаем много вопросов по поводу купленных в прошлом году билетов. Да, они все действительны. Те, кто еще только планирует приобретать билеты, могут сделать это на сайтах билетных операторов в своих регионах. До встречи в вашем городе!», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в шоу примут участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и другие известные фигуристы, занимающиеся в группе Тутберидзе.

Напомним, ледовое представление «Чемпионы на льду» должно было пройти в конце марта прошлого года, но шоу было отменено из-за пандемии коронавируса.