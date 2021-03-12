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Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном по поводу Карабаха

17:16, 12.03.2021 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном по поводу Карабаха
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они состоялись 11 и 12 марта, уточняется на сайте Кремля.

Режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. Ильхам Алиев и Никол Пашинян высоко оценили эффективные действия российских миротворцев.

Фото: kremlin.ru

Также стороны обсудили вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Здесь была отмечена деятельность Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран, сообщает пресс-служба президента РФ.

В феврале министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил о заинтересованности Армении в расширении 102-й российской военной базы в Гюмри.

В Москве в январе проходили переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

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