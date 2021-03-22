В 2020 году челнинцы жаловались омбудсмену на филиал КФУ и Центр временного содержания иностранных граждан

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В прошлом году жители Набережных Челнов направили в адрес уполномоченного по правам человека в РТ Сарие Сабурской 51 обращение: зарегистрировали жалобы на условия проживания в общежитии, в Центре временного содержания иностранных граждан и т. д.

Общественный помощник татарстанского омбудсмена в Челнах Эльвира Мифтахова напомнила, что в прошлом году был решен вопрос с нехваткой мест для иностранных студентов в общежитии местного филиала КФУ. Прокуратура внесла в адрес ректора вуза представление об устранении нарушений миграционного законодательства.

Фото: kpfu.ru/chelny

Также в 2020 году уполномоченному удалось добиться, чтобы телефон предоставлялся в городском Центре временного содержания иностранных граждан ежедневно, там ограничивали связь по вторникам и пятницам, пишет издание сhelny-biz.ru.

Челнинская служба Сабурской помогла местной пенсионерке, у которой из-за удержаний от месячной пенсии оставалось около 2 тыс. рублей. Уполномоченному удалось добиться отмены постановления ФССП о наложении ареста на средства женщины.



Напомним, в 2020 году в адрес Сабурской поступило 5 859 обращений от жителей республики. Информация о фактах нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина содержалась в 3 996 из них.

Татьяна Демина