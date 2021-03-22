Магомед Оздоев пропустит матч сборной России против Мальты
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев пропустит матч квалификации чемпионата мира — 2022 против команды Мальты.
Футболист продолжает заниматься в индивидуальном порядке из-за ранее полученного повреждения, сообщает пресс-служба сборной.
По решению тренерского и медицинского штаба сборной Оздоев не полетит с командой на выезд в Мальту и будет готовиться к двум другим матчам россиян в квалификационном турнире.
В ближайшее время сборной России предстоит сыграть три встречи — против Мальты (24 марта в Та-Кали), Словении (27 марта в Сочи) и Словакии (30 марта в Трнаве).
Сегодня вечером должна пройти официальная презентация игровой формы национальной команды.СпортФутбол
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