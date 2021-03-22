Большинство казанских родителей довольны школьным питанием — исполком
97,5% отзывов родителей о работе школьных столовых носят положительный характер. Такие данные сегодня озвучила на «деловом понедельнике» в мэрии Казани гендиректор городского Департамента питания Рима Мухамедшина.
«По результатам третьей четверти в электронном формате журнала сделано 6 тыс. 912 записей. Из них 97,5% содержат положительные отзывы», — доложила Мухамедшина.
Родительский контроль показал себя как эффективный инструмент обратной связи. Он помог усилить внимание, уделяемое школьному питанию, отметили на заседании.
Напомним, что родительский контроль за школьным питанием ввели в Казани. Члены родительских комитетов дежурят в столовых и имеют возможность продегустировать блюда. Практику контроля оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Общество Татарстан
комментарии
Питание просто отвратительное.
Еда невкусная, качество продуктов ужасное!
Ребенок завтракает дома, в школе в лучшем случае компот выпивает.