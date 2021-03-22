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Большинство казанских родителей довольны школьным питанием — исполком

13:26, 22.03.2021 5
Большинство казанских родителей довольны школьным питанием — исполком
Фото: Максим Платонов

97,5% отзывов родителей о работе школьных столовых носят положительный характер. Такие данные сегодня озвучила на «деловом понедельнике» в мэрии Казани гендиректор городского Департамента питания Рима Мухамедшина.

«По результатам третьей четверти в электронном формате журнала сделано 6 тыс. 912 записей. Из них 97,5% содержат положительные отзывы», — доложила Мухамедшина.

Родительский контроль показал себя как эффективный инструмент обратной связи. Он помог усилить внимание, уделяемое школьному питанию, отметили на заседании.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что родительский контроль за школьным питанием ввели в Казани. Члены родительских комитетов дежурят в столовых и имеют возможность продегустировать блюда. Практику контроля оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 22 мар
    Ребенок учится в начальной школе.
    Питание просто отвратительное.
    Еда невкусная, качество продуктов ужасное!
    Ребенок завтракает дома, в школе в лучшем случае компот выпивает.
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    Анонимно 22 мар
    а какая школа? жалуйтесь смело, пусть решают вопрос
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    Анонимно 22 мар
    вы везде пишете? в началке еще доппитание, у нас 6 класс и не застали а жаль. А то что ребенок только компот пьет - та в школе не дают чипсы и кетчуп с майонезом
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  • Анонимно 22 мар
    Школьное питание сейчас и вправду хорошее, особенно после начала родительских проверок.
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  • Анонимно 22 мар
    Школьное питание должно быть здоровое и безопасное. Даже вопрос вкусное - дело каждого. У меня знакомые ребенка кормят по определенной своей диете, покапают продукты только определенных марок. И как вы понимаете оно не дешевое. И тоже жалуются на школьное питание. Всем не угодишь.
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