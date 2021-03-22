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Глава Башкирии высказался о поражении «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»

12:45, 22.03.2021 1
Глава Башкирии высказался о поражении «Салавата Юлаева» от «Ак Барса»
Фото: Глава РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» в третьем матче серии плей-офф в полуфинале Восточной конференции.

Он расстроен результатом встречи, но уверен, что команде еще удастся переломить ход противостояния с казанцами.

«Настроение испортили, конечно. Но у нас такая упрямая команда. Думаю, у них все получится», — сказал Хабиров.

Фото: vk.com/hcsalavat

После трех матчей казанский «Ак Барс» ведет в серии с «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:0. В случае победы в следующей игре команда Дмитрия Квартальнова выйдет в финал Восточной конференции Кубка Гагарина.

СпортХоккейОбщество БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 мар
    это фиаско, братан!
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