В Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды условий в республике. В понедельника, 22 марта, в республике местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км.

Также синоптики прогнозируют на территории республики сильный ветер порывами до 15 м/с.

Напомним, по данным Гидрометцентра РТ, завтра в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем температура воздуха составит +1..-4°С.

