В Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды условий в республике. В понедельника, 22 марта, в республике местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км.
Также синоптики прогнозируют на территории республики сильный ветер порывами до 15 м/с.
Напомним, по данным Гидрометцентра РТ, завтра в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем температура воздуха составит +1..-4°С.
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