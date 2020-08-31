В Казани до конца года появится около 9,5 тысячи светоточек

В этом году в Казани стартовала программа «Ремонт дорожно-уличной сети Казани. Ремонт элементов наружного освещения», включающая в себя строительство наружного освещения на 85 объектах. Так, до конца этого года в Казани появится около 9,5 тысячи светоточек, более двух тысяч из которых — во дворах.



Работы выполнят на улицах, откуда поступало больше всего обращений об отсутствии уличного освещения: Военный городок-32 в поселке Аракчино, ул. Химическая, ул. Центральная, ул. Ю.Фучика, ул. Братьев Петряевых, ул. Кулагина, ул. Крутовская и другие. Еще строительство сетей наружного освещения ведется на ул. Автосервисной, на подъездных дорогах к ЖК «Салават купере», на разворотной петле под мостом «Миллениум», ул. Равнинной, на 1-й и 2-й очередях Большого Казанского кольца, а одним из самых протяженных ремонтируемых участков в этом году станет Аракчинское шоссе — замена линии наружного освещения здесь составит 4,7 км. Об этом сообщается на сайте мэрии города.



В казанских поселках Константиновка, Отары, Беляевский и Залесный в рамках программы по восстановлению уличного освещения в населенных пунктах Татарстана смонтировано около 50 км инженерных сетей и установлено более 1,5 тысячи светильников. Так, за пять лет в жилых массивах Казани восстановлена работа более чем 6 тысяч светоточек.

По республиканской программе «Наш двор» предусмотрена реконструкция наружного освещения. В Казани в 182 дворах в этом году установят 1,8 тысячи новых опор освещения и 2,1 тысячи новых светильников.

За последние два года в Казани АО «Казэнерго» заменило 14,2 тысячи неэффективных светильников на современные светодиодные лампы. За это время экономия на электроэнергии для муниципального бюджета составит 293 млн рублей.



Ранее уже сообщалось об установке в Казани в прошлом году более 2,5 тысячи новых светильников и о планах на этот год по установке еще 4,4 тысячи.

