Бюст Кариму Тинчурину в Казани откроют в ближайшую субботу
В субботу префектура «Старый город» откроет бюст Кариму Тинчурину. Памятник украсит входную группу парка, названного в его честь.
Мероприятие состоится в сквере Карима Тинчурина 27 марта в 11.00.
На торжественном открытии будут присутствовать министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, префект территории «Старый город» Евгений Варакин, заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Гузель Сагитова, скульптор Рустам Габбасов, председатель Союза писателей Республики Татарстан Ркаил Зайдуллин, председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан Фарид Бикчантаев, председатель общественной организации жертв политических репрессий Приволжского района Фарзана Кулеева, директор Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Фанис Мусагитов.
Карим Галиевич Тинчурин (1887—1938) — драматург, актер, режиссер. Заслуженный артист ТАССР (1926). Автор 27 пьес, в том числе комедий «Дискуссия» («Моназарэ», 1906), «Капризный жених» («Назлы кияу», 1916).
С 1989 имя Тинчурина носит Татарский государственный театр драмы и комедии.
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