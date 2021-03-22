Пользователи соцсети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи соцсети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса. Согласно данным Downdetector, неполадки продолжаются уже около 24 часов.



Перебои в работе Instagram фиксируются со вчерашнего дня. Ночью количество жалоб пользователей существенно снизилось, однако утром возобновилось У половины пользователей возникли проблемы с входом в приложение, 45% пожаловались на проблемы с загрузкой.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp, Instagram и Facebook.

Ольга Плешкова