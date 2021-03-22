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Пользователи соцсети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса

10:15, 22.03.2021 1
Пользователи соцсети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса
Фото: kzn.ru

Пользователи соцсети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса. Согласно данным Downdetector, неполадки продолжаются уже около 24 часов.

Перебои в работе Instagram фиксируются со вчерашнего дня. Ночью количество жалоб пользователей существенно снизилось, однако утром возобновилось У половины пользователей возникли проблемы с входом в приложение, 45% пожаловались на проблемы с загрузкой.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp, Instagram и Facebook.

Ольга Плешкова
ОбществоТехнологииIT
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:25
    Инстаграм, фейсбук, твиттер, гугл, ютуб и прочая американская муть должна быть полностью запрещена в России. Также следует запретить китайский тик-ток.
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