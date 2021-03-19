Пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp и Instagram

Пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp и Instagram, а также Facebook. Информацию подтверждает Downdetector.

Перебои в работе Instagram зафиксировали в 20:00. У пользователей не работает как мобильное приложение, так и веб-версия соцсети. На проблемы с загрузкой пожаловались 54% пользователей, у еще 32% возникли трудности со входом.

Скриншот/downdetector.ru

У WhatsApp 96% проблем связаны с подключением к серверу, еще 3% пользователей мессенджера пожаловались на сбои в работе веб-версии. Проблемы также возникли в 20:00.

Скриншот/downdetector.ru

UPD: к 21.20 пользователи сообщили, что WhatsApp, Instagram и Facebook восстановили свою работу

Татьяна Демина