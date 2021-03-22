В Челнах госпиталь для ветеранов войн перестал принимать коронавирусных пациентов

В Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн возобновил многопрофильный прием больных в штатном режиме. Об этом заявил сегодня начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.

Ранее учреждение принимало коронавирусных больных. Сейчас в городе продолжает работу один провизорный госпиталь — инфекционная больница.



Фото: nabchelny.ru

«Из ковидного госпиталь переходит в обычный режим, с учетом того, что ситуация в определенной мере стабилизировалась. Это тоже хороший знак, на мой взгляд. Мы понимаем, что вопросы лечения, профилактики, безусловно, влияют на состояние здоровья и сохранение жизни людей, тем более госпиталь для ветеранов войн работает с самой уязвимой и уважаемой категорией граждан — челнинцами старшего поколения», — отметил мэр города Наиль Магдеев.

На сегодняшний день в Набережных Челнах выявлено 2 061 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 1 379 человек.

Ранее «Реальное время» уже сообщало о планах снять с госпиталя для ветеранов войн в Челнах статус «ковидного».

Ольга Плешкова