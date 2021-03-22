Стали известны города России с наибольшим числом предложений для водителей такси

С января 2020-го по февраль 2021-го больше всего вакансий водителей такси аналитики отметили в Москве. Такие данные представил сервис «Работа.ру» и «Ситимобил».

На Москву приходится 36% вакансий таксистов по стране. На втором месте оказался Санкт-Петербург, там размещено 6% вакансий по стране.



Около двух процентов вакансий были размещены в Омске, Екатеринбурге и Челябинске.

Как сообщает RT, большинство кандидатов имеют многолетний опыт вождения. Как правило, это мужчины (52%). Всего 7% указали в резюме женский пол. При этом 41% пользователей не отметили этот пункт.



Ранее Татарстан вошел в десятку регионов России с наибольшим числом доступных вакансий. По количеству вакантных рабочих мест республика заняла восьмую строчку вместе с Нижегородской и Амурской областями.

Ольга Плешкова