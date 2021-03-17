Татарстан вошел в топ-10 регионов России по числу доступных вакансий

Татарстан вошел в десятку регионов России с наибольшим числом доступных вакансий. По количеству вакантных рабочих мест республика заняла восьмую строчку вместе с Нижегородской и Амурской областями.

Как сообщает ТАCC со ссылкой на пресс-службу Роструда, сейчас в Татарстане доступно 47 тысяч вакансий.

Фото: kzn.ru

Больше всего вакансий в Москве, там требуется больше 137 тысяч работников. Второе и третье места занимает Подмосковье (68 тысяч) и Красноярский край (65 тысяч). Пятерку лидеров по числу вакансий замыкают Приморский край и Ростовская область.



Ранее эксперты составили топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Казани в марте. Больше всего, согласно данным портала, в татарстанской столице готовы платить руководителям в сфере строительства и торговли, а еще инженерам.



Ольга Плешкова