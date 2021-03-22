Казанцев напугал в автобусе извращенец, и возмутил водитель автобуса

Фото: соцсети

Казанцев напугал в автобусе извращенец, продемонстрировавший пассажирам свои гениталии. О произошедшем рассказали в соцсети.

Случай произошел в автобусе №49. На одной из остановок в автобус сел неадекватный пассажир, который снял штаны. Однако возмущение людей вызвал не столько пассажир, который «то ли пьян, то ли с отклонениями», а водитель автобуса.

«Естественно, весь автобус начинает возмущаться, кричать, просить водителя высадить его. На что водитель лишь стучит в окно и говорит: «А что я могу сделать? Мне его выкинуть что ли?». И невозмутимо продолжает поездку. Как можно рассчитывать хоть на какую-то безопасность, пока рядом с тобой какой-то псих машет гениталиями, а водитель спрашивает: «А что мне делать?», — возмущается автор жалобы.

«Реальное время» направило запрос в ассоциацию АТП с вопросом, есть ли у водителей и кондукторов какие-либо инструкции на случай появления неадекватов. На момент публикации ответ не был получен.

Ольга Плешкова