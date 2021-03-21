В Россию из Испании экстрадировали экс-директора Упрдор «Волга», осужденного за мошенничество

В Россию из Испании экстрадировали экс-главу ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород — Уфа Федерального дорожного агентства» Сергея Гаврилова. Он был объявлен в международный розыск в январе 2016 года по поручению Генпрокуратуры РФ.

В 2015 году приговором Ленинского суда Чебоксар Гаврилова приговорили к 4 годам лишения свободы за пособничество в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В мае 2019 года осужденного задержали в Испании, в связи с чем Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче. Совет министров королевства принял решение о его экстрадиции в октябре прошлого года.



На данный момент в суде находится уголовное дело по обвинению Гаврилова. Занимая должность директора Упрдор «Волга» он заключил с Управлением капитального строительства Чувашии договор, по которому с сентября 2012 года по март 2013 года компания СПФ «ДОРСтрой Ремонт» провела строительно-монтажные и земляные работы на земельных участках, принадлежащих ООО «СП «Стрелецкое», причинившие ущерб на сумму 3 млн 823 тыс. рублей.

Ранее Аргентина выдала России мужчину, которому предъявлено обвинение в том, что в 2018 году он украл в Казани чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей.



Татьяна Демина