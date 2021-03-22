Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса и сильный ветер

В понедельник, 22 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица.



Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами сильный, порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +1... -4 градуса. В Казани прогнозируется от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от -4°С до -1°С.



Напомним, синоптики предупредили татарстанцев, что сегодня в республике местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 км.

Татьяна Демина