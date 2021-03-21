«Ак Барс» в третий раз обыграл «Салават Юлаев» в серии плей-офф

«Ак Барс» обыграл на выезде «Салават Юлаев» (2:1) в третьем матче серии полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

Казанцы открыли счет на 17-й минуте встречи, когда Кирилл Петров красиво обыграл нескольких игроков хозяев и отправил шайбу в ворота Юха Метсола.

Уфимцы отыгрались почти сразу же после начала второго периода. Счет сравнял Дмитрий Кугрышев, заменявший в этом матче травмированного Владимира Жаркова.

Практически сразу же казанцы восстановили преимущество в одну шайбу. Билялов остановил атаку соперника, Песонен убежал вперед, где Глухов вновь вывел «Ак Барс» вперед.

В самом конце встречи уфимцы устроили навал на ворота гостей, но ничего кроме грубости предложить не смогли. Итогом такой игры стала травма Тимура Билялова, который был заменен на Адама Рейдеборна.



Благодаря этой победе «Ак Барс» повел в серии со счетом 3:0. В следующем матче казанцы могут обеспечить выход в финал Восточной конференции, если «Салават Юлаев» вновь проиграет.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы:

0:1 — Петров ( Рукавишников, 17:40);

1:1 — (Кадейкин, Плэтт, 20:55);

1:2 — Глухов (Билялов, Песонен, 23:42).