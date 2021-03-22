В Санкт-Петербурге на сборе анимешников из-за радужного флага задержали несколько подростков

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, 72 на сборе анимешников-косплееров задержали несколько подростков. Их доставили в отдел полиции.

Правоохранительные органы усмотрели в действиях подростков пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП РФ), пишет «ОВД-инфо». При этом родственники задержанные отмечают, что мероприятие не было связано с тематикой ЛГБТ.

Родители подростков сообщили, что к их детям подошла женщина и предложила им сфотографироваться с радужным флагом, после чего на мероприятии появились сотрудники полиции.

Адвокат Светлана Ратникова, которая прибыла в отдел полиции, куда доставили подростков, сообщила, что у представителей несовершеннолетних спрашивали «как вы относитесь к ЛГБТ и к тому, что ваш ребенок пошел на ЛГБТ-мероприятие». На детей протоколы не составляли, почти всех отпустили домой.

Ранее в Татарстане Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов встретился с руководителем ЛГБТ-центра «Принятие» Михаилом Зайцевым и пообещал, что республика будет защищать всех своих граждан, независимо от ориентации.

Татьяна Демина