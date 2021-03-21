СМИ сообщили о задержании губернатора Пензенской области
Ряд федеральных СМИ сообщили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его подозревают в должностных преступлениях.
Сообщается, что еще до задержания главы региона у его сыновей прошли обыски. По данным РЕН ТВ, следователи подозревают его в превышении должностных полномочий. По неподтвержденной информации, глава региона мог быть причастен к заключению госконтрактов с компаниями, которым он покровительствовал.
Ранее министра здравоохранения Алтая арестовали по обвинению в коррупции.
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