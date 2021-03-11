Министра здравоохранения Алтая арестовали по обвинению в коррупции

Фото: Максим Платонов

Министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко арестовали по уголовным делам о взяточничестве на 4,6 млн рублей.

«Сегодня прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра здравоохранения Республики Алтай, в отношении которого возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток от представителей коммерческих организаций за поставку медицинских товаров для нужд системы здравоохранения Республики Алтай», — сказали ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы, если его вина будет доказана. Также суд арестовал помощника Коваленко Рустама Туюнчекова. Оба человека арестованы до 9 мая.

Сергей Коваленко возглавил министерство здравоохранения Алтая в 2019 году. До назначения он руководил Майминской районной больницей. О его задержании вчера сообщили СМИ.