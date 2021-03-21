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С 1 мая в России изменится порядок покупки и продажи подержанных автомобилей

09:44, 21.03.2021
С 1 мая в России изменится порядок покупки и продажи подержанных автомобилей
Фото: realnoevremya.ru

С 1 мая в России изменится порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом. Изменения отражены в приказе Минцифры РФ.

Согласно документу, сделку можно будет проводить с помощью «Госуслуг». Документы можно будет подписывать электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.

Фото: auto.ru

Уточняется, что изменения доступны только физическим лицам. Пользователю необходимо загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и заполнить заявление на портале. Также продавец должен решить, оставлять ли себе госномер.

Ранее татарстанцы рассказали, автомобили каких стран-производителей они предпочитают.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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