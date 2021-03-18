Татарстанцы рассказали, автомобили каких стран-производителей они предпочитают

Жители Татарстана рассказали о своих предпочтениях в автомобилях. Рейтинг составили эксперты «Авито Авто».



Наиболее популярными в 2020 году на вторичном рынке в республике оказались отечественные авто — 36,4%. На втором месте — корейские машины — 16,6%, тройку замыкают японские модели машин — 13,2%. Автомобили немецкого производства заняли в рейтинге четвертое место с долей продаж 12,3%, пятое место досталось американским производителям — 8,3%.

Также эксперты автопортала «Дром» опросили татарстанцев об их первом автомобиле — в целом результаты совпали с данными по популярным автомобилям в республике.

Так, у большинства татарстанцев первый водительский опыт был на автомобиле отечественного производства — 60,5%. На втором месте японский праворульный автопром — 16,3%, следом идет «японский леворульный» — 8,5%. Также опыт жители РТ получали на корейских авто — 5,4%, на немецких — 4% и на других — 5,4%. Опрос портала «Дром» проводился с 9 по 15 марта этого года, в нем приняло участие более 17 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Татарстан попал в пятерку регионов в рейтинге продаж легковых авто в феврале этого года.

Маргарита Головатенко