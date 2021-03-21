В Васильево три девочки пришли в школу в пьяном виде

В соцсетях обсуждают двух школьниц, которые пришли в школу в нетрезвом виде. Сообщается, что три девочки 8-9 классов ушли из школы во время перемены, и вернулись уже в пьяном виде.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе администрации Зеленодольского района, случай произошел две недели назад. Две девочки учатся в девятом классе, одна из восьмого.

«Дети брошенные, родители не следят за их поведением. Администрация школы сразу же вызвала полицию, в присутствии родителей продули трубку, которая показала положительный результат, составили протокола», — рассказали «Реальному времени».

Ранее сообщалось, что подростки станут приоритетом в работе Министерства молодежи Татарстана в 2021 году.

Ольга Плешкова