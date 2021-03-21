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В Тетюшском районе Татарстана инспекторы нашли свалку из остатков разборки зданий

07:57, 21.03.2021
В Тетюшском районе Татарстана инспекторы нашли свалку из остатков разборки зданий
Фото: eco.tatarstan.ru

В Тетюшском районе Татарстана инспекторы Заволжского территориального управления минэкологии республики выявили свалку — отходы от сноса и разборки зданий.

Площадь захламленного участка составила 150 кв.м., объём — 27 куб.м.

По данному факту составлен акт обследования территории. Главе Клюшевского сельского поселения Тетюшского района предписано приять меры по устранению выявленного нарушения сроком на два месяца.

Ранее в Казани обнаружили несанкционированную свалку размером с футбольное поле. О скоплении отходов в центральное управление Минэкологии РТ сообщили граждане. Установлено, что участок, на котором расположена свалка, находится в муниципальной собственности.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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