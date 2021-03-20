Жители Нурлатского района РТ получили похоронки своих близких с Великой Отечественной войны — видео

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Жители села Кичкальня Нурлатского района РТ получили похоронки своих родственников, погибших на Великой Отечественной войне, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Около 17 тыс. жителей Нурлатского района РТ ушли на войну, около 9 тысяч не вернулись, еще более 6 тысяч считаются без вести пропавшими.



В 2020 году в Татарстане нашли сведения о более 22 тысячах солдат, павших в боях Великой Отечественной войны. Жители республики до сих получают информацию о родственниках, пропавших на фронте в те годы.

Также жители села Кичкальня Нурлатского района помимо похоронок получили награды и ордена своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского кремля Михаил Черепанов в авторской колонке, написанной для «Реального времени», рассказал о пропавших без вести солдатах из Татарстана.



Татьяна Демина