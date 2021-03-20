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Сегодня в Татарстане зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19

11:41, 20.03.2021
Сегодня в Татарстане зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19, все случаи контактные, рассказали в Минздраве Татарстана.

В больницу госпитализировано 24 человека, 24 лечатся дома.

Таким образом, на 20 марта в Татарстане зарегистрировано 18 975 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период пандемии 15 769 человек, 57 из них — за минувшие сутки. Умерли за весь период 396 человек.

Подборку актуальных новостей о пандемии коронавируса читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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