Сегодня в Татарстане зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19
Сегодня в Татарстане зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19, все случаи контактные, рассказали в Минздраве Татарстана.
В больницу госпитализировано 24 человека, 24 лечатся дома.
Таким образом, на 20 марта в Татарстане зарегистрировано 18 975 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период пандемии 15 769 человек, 57 из них — за минувшие сутки. Умерли за весь период 396 человек.
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