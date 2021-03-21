Бизнесмену из Челнов грозит штраф за шапку с изображением конопли

На торговых стеллажах магазина индивидуального предпринимателя из Набережных Челнов обнаружили шапку с изображением листьев растения, схожего с коноплей. Правоохранительные органы усмотрели в этом пропаганду наркотиков.

В присутствии понятых товар изъяли и отправили на экспертизу, пишут «Вести КАМАЗа». Решается вопрос о возбуждении административного производства по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств»).

За нарушение закона челнинскому бизнесмену грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. При этом стоимость самой шапки оценивается в 200 рублей.

Ранее в Набережных Челнах мужчину суд приговорил к 1 году 7 месяцам колонии строгого режима за то, что он предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления запрещенных веществ.



Татьяна Демина