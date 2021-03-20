В Казани встали трамваи из-за оставленного рядом с путями автомобиля

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В центре Казани остановилось движение трамваев из-за оставленного рядом с путями «Мерседеса».

Инцидент произошел днем рядом с железнодорожным вокзалом «Казань-1», сообщает telegram-канал «Еду в Татарстан». Владелец автомобиля оставил свое транспортное средство в непосредственной близости от трамвайных путей.

В октябре прошлого года в Казани полный пассажиров неисправный трамвай протаранил четыре автомобиля. ДТП произошло напротив дома №45 по улице Гвардейской. Водитель трамвая четвертого маршрута въехал в стоящий на развороте автомобиль ВАЗ-2109, после чего продолжил движение и снес еще один автомобиль.

