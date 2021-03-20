В двух казанских поселках благоустроят дорогу

Фото: Максим Платонов (архив)

В поселках Привольный и Вишневка планируется благоустроят дорогу. Об этом стало известно накануне на встрече жителей населенных пунктов с первым заместителем главы администрации Советского района Казани Андреем Яковлевым.

«Дорога, по которой предполагается организовать движение регулярных автобусных маршрутов, должна иметь твердое асфальтобетонное покрытие. Необходима площадка для разворота автобусов», — заявил Яковлев.

Власти также планируют обустроить тротуары для движения пешеходов, создать остановочные пункты с заездными карманами и павильонами, где жители смогут ждать общественный транспорт, сообщается на сайте мэрии Казани.

На дороге в поселках появятся пешеходные переходы, освещение, дорожные знаки и нанесут специальную разметку, добавил Яковлев. По его словам, вопрос благоустройства дороги в поселках Привольный и Вишневка находится на контроле властей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что строительство дороги до Богородского и далее до трассы М-7 должно решить проблемы жителей Пестречинского района РТ, которые ездят на работу в Казань. Также на этом направлении живут около 100 тысяч казанцев из поселков Салмачи, Вишневка, Привольное, Алтан, Вознесенское и других.

Татьяна Демина