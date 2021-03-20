В Татарстане в 2021 году построят 13 дошкольных образовательных организаций

В Татарстане в 2021 году построят 13 дошкольных образовательных организаций, из которых 11 уже находятся в процессе строительства. Такие данные озвучил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

По его словам, строительные работы выполнены уже более чем на 21%.

Ранее в Татарстане детский сад обнесли колючей проволокой. Позже колючую проволоку убрали. В администрации автограда заявили, что ограждение было установлено более 20 лет назад и не вызывало жалоб и возмущений жителей города

Ольга Плешкова