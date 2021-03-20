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В Татарстане от коронавируса привились 111 869 человек

11:45, 20.03.2021
В Татарстане от коронавируса привились 111 869 человек
Фото: Официальный Татарстан

В Татарстане от коронавируса провакцинировано 111 869 человек. За сутки вакцину получили 1709 человек

Второй компонент вакцины получили 69 422 человека.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

1. через единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
2. через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
3. позвонив на единый номер 122;
4. при обращении в МФЦ;
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Подборку актуальных новостей о пандемии коронавируса читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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