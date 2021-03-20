Певицу Ольгу Зарубину обокрали во время гастролей в Казани

Певицу Ольгу Зарубину обокрали во время гастролей в Казани. О неприятном инциденте она рассказала в интервью.

Артистка вспоминает, что отработала концерт в столице Татарстана и уехала в Бугульму. Уже там, перед следующим выступлением, она обнаружила пропажу туфель. По ее словам, вор забрал самое ценное, так как у нее 34-й размер обуви и подобрать подходящую пару очень затруднительно.

«Покупка новой обуви для меня — настоящая пытка! — вздыхает звезда. — В России на мой размер ничего приличного нет. Поэтому обувь я покупаю в Америке. Мне было так жаль туфли, что я даже расплакалась», — цитирует певицу «Собеседник».

Позже выяснилось, что туфли украл сумасшедший поклонник, который преследует ее уже несколько месяцев.



Ранее Элвин Грей сообщил об отмене всех своих концертов в Татарстане в 2021 году.

Ольга Плешкова