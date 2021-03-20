В Челнах мужчину посадили на 7 суток из-за украденной упаковки паштета за 25 рублей
В Набережных Челнах мужчину посадили на 7 суток административного ареста из-за украденной упаковки паштета за 25 рублей. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.
Сообщается, что мужчина похитил паштет «Фирменный» стоимостью 24 рубля 99 копеек из магазина «Находка». В ходе судебного заседания он признал вину.
Его действия суд квалифицировал как мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну тысячу рублей. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.
Постановление суда вступило в законную сил.
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