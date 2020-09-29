В Казани осужден серийный вор из камер хранения в «Пятерочке»

Фото: "Реальное время"

К 3 годам колонии строгого режима приговорил Вахитовский райсуд Казани ранее судимого Андрея Курбатова. На сей раз он признан виновным в четырех тайных хищениях из камер хранения в магазинах «Пятерочка» и еще двух кражах, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Согласно приговору, все преступления были совершены в ноябре — декабре 2019 года. Причем клиентов супермаркета на улице Рабочей молодежи Курбатов обворовал дважды с разницей в шесть дней. В первый раз вскрыл камеру хранения в тамбуре магазина и забрал женские перчатки, два зонта и пакет с мясными фрикадельками, во второй раз его добычей стал пакет с продуктами и моющим средством.

В декабре в магазине той же сети на улице Камая преступник завладел спортивной сумкой Nike, в которой были шорты, футболка, абонемент в спортивный зал и беспроводные наушники JBL, а также пакет с мелкими покупками хозтоваров. Ущерб потерпевшего владельца сумки следствие оценило в 15 тысяч рублей. А из камеры хранения в магазине на Декабристов подсудимый унес не только продукты, но и чужой мобильник Honor за 10 тысяч. Причем это преступление было совершено уже в период установления административного надзора за Курбатовым в связи с прошлым приговором — также за кражи.

Серийный вор отметился и в гостиничном комплексе «ТатарИнн», где разжился болоньевой курткой, и в подсобке ресторана «Пиросмани», откуда вынес бутылку дорогой водки и две бутылки виски, а также шампанское и пиво — последние, по мнению собственника, не представляли материальной ценности.

В суде Курбатов полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Прокурор и потерпевшие не возражали. Суд также удовлетворил гражданские иски.

Ранее в Казани осудили сотрудника «Вымпелкома» за «кражу» красивых сотовых номеров.