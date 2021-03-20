Черчесов вызвал Лунева и Мухина вместо травмированных Джанаева и Зобнина

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым внес два изменения в состав команды в преддверии матчей квалификации чемпионата мира — 2022.

Вместо травмированных Сослана Джанаева и Романа Зобнина на сбор приглашены голкипер «Зенита» Андрей Лунев и 19-летний опорный полузащитник «Локомотива» Максим Мухин. Они будут готовиться со сборной к поединкам отборочного раунда ЧМ.

Максим Мухин. Фото: fclm.ru

Для Мухина это дебютное приглашение в национальную команду. В его активе всего 6 матчей в РПЛ за «Локомотив». До нынешнего сезона он выступал за вторую команду «железнодорожников» — московскую «Казанку», играющую в ПФЛ.

«Это не какой-то аванс, а итог тех матчей, которые Максим провел в РПЛ. Рассчитываем на Мухина как на боевую единицу. Даже если бы был здоров Газинский, то все равно был бы вызван игрок «Локомотива», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, ранее в сборную был вызван еще один дополнительный защитник.