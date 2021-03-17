Тренерский штаб сборной России вызвал защитника «Спартака» Кутепова

Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал защитника «Спартака» Илью Кутепова на ближайший сбор национальной команды.

Из-за коронавирусных ограничений, действующих на территории между Словакией и Германией, футболист немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров, скорее всего, пропустит игру в Трнаве. При этом в двух других матчах сборной России он сможет принять участие.

«РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Александр Жиров. Фото: facebook.com/SVSandhausen1916eV

Таким образом, в национальную команду на матчи квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 вызваны 28 футболистов. В том числе два игрока «Рубина» — вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.

Отметим, что приглашение Жирова в сборную вызвало удивление у большинства экспертов. Некоторые журналисты полагают, что его вызов связан с агентской заинтересованностью главного тренера Станислава Черчесова для поднятия цены за футболиста в случае его возвращения в Россию во время летнего трансферного окна.

После 25 сыгранных туров «Зандхаузен» Жирова занимает предпоследнее место в турнирной таблице второй по силе немецкой лиге, пропустив 45 мячей.

Сборной России в конце марта предстоит сыграть три встречи в рамках квалификации чемпионата мира — 2022 — против Мальты (24 марта в Та-Кали), Словении (27 марта в Сочи) и Словакии (30 марта в Трнаве).

Напомним, ранее стало известно о вызове хавбека «Рубина» Дениса Макарова в молодежную сборную России для участия в чемпионате Европы — 2021.