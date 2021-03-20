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Сегодня в Татарстане ожидается до +1°С, слабая метель и снег

05:30, 20.03.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +1°С, слабая метель и снег
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 20 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют временами снег, в отдельных районах республики — слабую метель. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +1..-4 градуса. В Казани прогнозируется от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от 0°С до -2°С.

Ранее Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на эти выходные: синоптики предсказали слабо морозную погоду с небольшим снегом.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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