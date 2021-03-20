Сегодня в Татарстане ожидается до +1°С, слабая метель и снег

В субботу, 20 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют временами снег, в отдельных районах республики — слабую метель. На дорогах гололедица.



Ветер северный, северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +1..-4 градуса. В Казани прогнозируется от -1°С до +1°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от 0°С до -2°С.



Ранее Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на эти выходные: синоптики предсказали слабо морозную погоду с небольшим снегом.



Татьяна Демина