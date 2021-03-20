В Казанском зооботсаде родились четыре камерунских козленка
18 марта в казанском зооботаническом саду родились четыре камерунских козленка — это своего рода рекорд, так как у этих животных за раз появляются на свет два-три детеныша.
«Животные находятся на старой территории Казанского зооботсада, поэтому до апреля посетители не смогут увидеть очаровашек», — сообщается в Instagram-аккаунте зооботсада.
Камерунская коза и ее детеныши чувствуют себя хорошо. Козлята, как сообщили в зооботсаде, «активны, любопытны и жизнерадостны».
Камерунская коза — разновидность домашней, однако для нее характерен карликовый размер и иной состав молока.
Ранее сообщалось, что в Казанском зооботсаде после зимней спячки проснулся медведь Фома. Медведица Маша пока продолжает спать.
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