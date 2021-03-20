В Казани прошел «рыбный рейд» — видео

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В Казани на улице Нариманова сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и Управления Россельхознадзора по РТ пресекли незаконную торговлю речной рыбой, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Продавец не смог предоставить необходимую документацию.



Проверки в этом месте проходят уже неоднократно: индивидуальных предпринимателей, торгующих рыбой без справок и прочих документов, штрафуют на 20 тыс. рублей, обычных граждан — на одну тысячу рублей.

Рыбу без документов, гарантирующих ее качество, у торговцев конфисковали и отправили на экспертизу, нарушителям грозят штрафы. Специалисты предполагают, что она была добыта браконьерским способом.

В 2020 году в Татарстане провели более 6 тысяч «рыбных рейдов», по итогам которых выявили 3 161 административное правонарушение и возбудили 135 уголовных дел. Также у нарушителей в прошлом году изъяли более 9 тысяч нелегальных орудий лова.

Отметим, что по итогам «рыбного рейда» утилизируют более 120 кг незаконной речной рыбы.



Татьяна Демина