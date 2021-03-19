В поселках Привольный и Вишневка планируют построить школу

В поселках Привольный и Вишневка по улице Фиалковая планируют построить школу. На сегодняшний день в них проживает 1 095 детей дошкольного возраста и 1 186 школьников.

«По нормативам для одного ребенка нужно 23 кв. метра, типовая школа занимает 2,5 га. Необходимая территория у нас есть», — заявил на встрече с жителями поселков первый заместитель главы администрации Советского района Казани Андрей Яковлев.

Территорию, где планируется построить школу, предложили благоустроить. В том числе выдвинули идею обустроить набережную на расположенном в той местности озере.

Фото: kzn.ru

На время строительство школы было предложено организовать школьный автобус, чтобы детям было легко добираться в город в образовательные учреждения, сообщается на сайте мэрии Казани. Этот вопрос также тесно связан с благоустройством дорог в поселках Привольный и Вишневка.

Отметим, что в Казани в прошлом году ввели в к эксплуатацию десять детсадов и три новые школы. На 2021 год запланировано строительство восьми детских садов и двух школ.

Татьяна Демина