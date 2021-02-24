В 2020 году в Казани построили 10 детсадов и 3 новые школы

В Казани в 2020 году ввели в к эксплуатацию 10 детсадов и три новые школы, рассказал мэр Казани Ильсур Метшин в начале своего отчета во время сессии Казгордумы.

На 2021 год запланировано строительство восьми детских садов и двух школ.

Фото: kzn.ru

«С 2006 по 2020 год построили 125 детсадов. За последние 10 лет отремонтировали 66 детсадов и 143 школы на общую сумму 6 млрд 150 млн рублей, еще 200 садиков и 27 школ ждут своего часа. Мы надеемся на вашу помощь, Рустам Нургалиевич», — сказал Метшин, обратившись к президенту республики Рустами Минниханову.

В начале февраля ГИСУ Татарстана начало поиск подрядчиков на строительство детсадов в Казани и Набережных Челнах на общую сумму около 1,9 млрд рублей. Все эти учреждения появятся в крупных жилых массивах на периферии городов, которые часто испытывают нехватку мест в детсадах и школах.

Всего же в 2021 году только в рамках национального проекта «Демография» планируют построить 13 детсадов на 2 290 мест.

Ольга Плешкова