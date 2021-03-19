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В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о халатности при строительстве дороги в Подсолнухах

19:29, 19.03.2021
В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о халатности при строительстве дороги в Подсолнухах
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о халатности при строительстве дороги в микрорайоне Подсолнухи Тукаевского района РТ. Устанавливаются должностные лица, причастные к совершению преступления.

На сегодняшний день следователями изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели. «Каждое появляющееся в СМИ и в социальных сетях сообщение о возможных злоупотреблениях, допущенных должностными лицами района, тщательно проверяется», — сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Татарстану.

В ведомстве заверили, что все доводы журналистов и граждан проверят, каждому факту дадут соответствующую принципиальную оценку.

Напомним, в феврале глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после обращения жителей Подсолнухов поручил руководству республиканского управления СКР разобраться в ситуации и доложить о ходе расследования.

Фото: sledcom.ru

По результатам доследственной проверки, по данному факту возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Тукаевского района РТ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В начале марта по решению суда исполком Тукаевского района РТ получил отсрочку на строительство дороги в Подсолнухах и Рябинке до 1 сентября текущего года.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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