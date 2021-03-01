Строительство дороги в микрорайоне «Подсолнухи» под Челнами отложат до осени

Исполком Тукаевского района РТ получил отсрочку на строительство дороги в Подсолнухах и Рябинке до 1 сентября текущего года. Соответствующее решение принял районный суд.

Исполком Тукаевского района просил предоставить отсрочку по строительным работам сроком на год. Однако суд удовлетворил ходатайство лишь частично, пишет портал Chelny-biz.ru

Местные жители высказали недовольство решением суда и заявили, что обжалуют его. По их словам, власти района не предоставили плана мероприятий на период отсрочки работ. При этом к делу приобщили постановления о разработке проектов строительства дорог и письма властям Татарстана с просьбой выделить деньги.

Фото: sledcom.ru

В феврале глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей микрорайона Подсолнухи и поручил руководству республиканского управления СКР разобраться в ситуации и доложить о ходе расследования.

Отметим, год назад Верховный суд Татарстана обязал администрацию Тукаевского района обеспечить транспортную доступность жителям микрорайона Подсолнухи. Граждане жаловались на бездействие муниципальных властей.

Татьяна Демина