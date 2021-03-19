«Рубин» — «Химки»: Макаров, Хвича и Деспотович выйдут с первых минут

Тренерские штабы «Рубина» и подмосковных «Химок» определились с составами на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Леонид Слуцкий выставил на игру с первых минут тот же состав, что в предыдущем туре против «Уфы». В атаке появится трио — Хвича Кварацхелия, Джордже Деспотович и Денис Макаров. Вновь в центре поля сыграет номинальный форвард Михаил Костюков.

Фото: vk.com/fcrk

Состав «Химок» станет известен чуть позже.

Матч состоится в Казани на стадионе «Центральный», начало игры — в 19.00 по мск.

Напомним, в первом круге матч между этими командами закончился победой «Химок» со счетом 2:0. С тех пор химчане не проигрывают в РПЛ на протяжении девяти игр.