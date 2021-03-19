«Рубин» сыграет в Казани с «Химками» в матче РПЛ

Сегодня, 19 марта, «Рубин» примет у себя дома подмосковные «Химки» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Казанская команда подходит к игре в ранге фаворита встречи. В 2021 году подопечные Леонида Слуцкого еще не теряли очки в РПЛ и приблизились вплотную к зоне еврокубков. При некоторых раскладах, в случае победы, «Рубин» может подняться в тройку лидеров турнирной таблицы.

Фото: rubin-kazan.ru

«Химки» также играют удачно в последних матчах в Премьер-лиге. Подмосковная команда приехала в Казань, имея в своем активе девятиматчевую беспроигрышную серию, которая началась с победы над «Рубином» (2:0) в первом круге чемпионата страны. С тех пор химчане лишь дважды сыграли вничью и ни разу не потерпели поражения.

Встреча пройдет на стадионе «Центральный» из-за неудовлетворительного состояния поля на «Ак Барс Арене». Начало матча — в 19.00 по мск.

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