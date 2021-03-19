Банк России: экономика РФ уверенно восстанавливается — льготные госпрограммы надо будет сворачивать

Российская экономика растет быстрее и устойчивее ожиданий благодаря спросу, причем как внешнему, так и внутреннему, заявила на сегодняшней пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. На глазах, по ее словам, растет экспорт металлов, химпродукции, продовольствия.

В Банке России зафиксировали и рост деловой активности и занятости на внутреннем рынке. Вырос потребительский спрос на товары длительного пользования, на сопутствующие товары, в частности стройматериалы, мебель. Сохраняется высокий спрос на автомобили.

— Во многих отраслях уже восстановилось производство: например, производство мебели, бытовой техники, одежды, удобрений, сельхозтехники. Мы фиксируем и восстановление производства в наиболее пострадавших секторах — деловая активность растет в сфере услуг. Ждем дальнейшего роста экономики благодаря вакцинации и льготным госпрограммам, — оптимистично заявила Эльвира Набиуллина.

Ключевую ставку будут повышать и в дальнейшем, пока она не вернется в нейтральный диапазон, то есть до уровня в 5—6%. Сами условия денежно-кредитной политики ЦБ все-таки считает мягкими, хотя уровень кредитования, по словам главы Банка России, уже близок к максимальному за последние годы.

— Это происходит и благодаря льготному кредитованию правительственных программ, что дает дополнительное смягчение денежно-кредитной политики. ЦБ вынужден сохранять более жесткие условия для всех. Льготные госпрограммы должны быть завершены после преодоления спада экономики, после острой фазы кризиса. В дальнейшем такие госпрограммы должны быть кратковременные и адресные. Иначе за них заплатит бюджет и экономика из-за высоких ставок, — послала Набиуллина жесткий сигнал правительству РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Набиуллина заявила, что продление программы льготной ипотеки на новостройки возможно лишь в 24 регионах. Татарстан в этот список не вошел. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 15 апреля подготовить предложения по продлению программы льготной ипотеки в России.