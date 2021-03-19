В Минобрнауки Татарстана прокомментировали ситуацию с протекающими стенами в казанской школе

В казанской школе протекают стены и потолки. Об этом сообщили в популярной городской группе во «ВКонтакте». Пост состоял из фотографий, на которых можно увидеть разводы от воды на разных стенах. Указывается, что это школа №143.

«Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ, что в адрес министерства не поступала заявка на проведение капитального ремонта в учреждении. Кроме того, дополнительных финансовых средств на проведение ремонта в школе не предусмотрено.

фото: соцсеть

фото: соцсеть

Ранее сообщалось, что в Казани отремонтируют здание детского сада №15 по улице Большой Красной, 60/35 к началу учебного года. Именно в этом доме открылось первое в городе дошкольное учреждение в 1913 году.

